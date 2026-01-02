Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Rogasen
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Rogasen, Polen

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 149 m² in Rogasen, Polen
Gewerbefläche 149 m²
Rogasen, Polen
Fläche 149 m²
Geräumiges Haus in Rogoznica – Ideal für Familie oder als Investition Ich freue mich, Ihnen …
$164,057
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen