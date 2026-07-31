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Wohnungen in Poddebice County, Polen

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Wohnung in Wierzchy, Polen
Wohnung
Wierzchy, Polen
Fläche 6 186 m²
Zum Verkauf Grundstück von 6186m2, in Wierzchy, Gemeinde Gizałki. Viel mitten in einem Split
$36,098
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Wohnung in Kobylniki, Polen
Wohnung
Kobylniki, Polen
Fläche 600 m²
BUILDING CAPACITY 600 m2 – WOMEN OF GM. Zum Verkauf eine attraktive Baustelle von 600 m2, in…
$55,360
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Immobilienangaben in Poddebice County, Polen

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