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Mansions in Piaseczno County, Polen

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Herrenhaus 8 zimmer in Magdalenka, Polen
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Herrenhaus 8 zimmer
Magdalenka, Polen
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Ich verkaufe ein Familienhaus direkt mit vielen Potenzialen, die glückliche Menschen erweckt…
$802,377
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