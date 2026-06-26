Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Piaseczno County
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Piaseczno County, Polen

;
gmina Piaseczno
6
gmina Konstancin Jeziorna
5
gmina Lesznowola
5
Konstancin Jeziorna
3
Zeig mehr
2 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Mysiadlo, Polen
Haus 4 zimmer
Mysiadlo, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Etagenzahl 2
Häuser inspiriert von Licht, Harmonie und Natur Zielone Mysiadło ist eine moderne Nachbarsch…
$344,427
Eine Anfrage stellen
Haus 9 zimmer in Konstancin Jeziorna, Polen
Haus 9 zimmer
Konstancin Jeziorna, Polen
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 343 m²
Etagenzahl 2
Gaia Park Housing Estate – ein Ort, wo die Natur das Tempo setzt. Konstancin-Jeziorna ist e…
$1,07M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Piaseczno County

duplexes

Immobilienangaben in Piaseczno County, Polen

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen