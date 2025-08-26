Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Ostrów Wielkopolski County
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Ostrow Wielkopolski County, Polen

1 immobilienobjekt total found
Haus in Ostrowo, Polen
Haus
Ostrowo, Polen
Fläche 114 m²
Angebot in Vorbereitung. Haus auf wunderschön eingerichtetem Grundstück, Garage in Stein, 6 …
$191,125
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Etalon Estate Group
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Ostrow Wielkopolski County, Polen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen