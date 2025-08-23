Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Ostrow Wielkopolski County, Polen

2 immobilienobjekte total found
Wohnung in Ostrowo, Polen
Ostrowo, Polen
Fläche 400 m²
DOM MIESZKALNO
$794,148
Immobilienagentur
Etalon Estate Group
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Wohnung in Karski, Polen
Karski, Polen
Fläche 453 m²
MODERN HAUS mit TAGEN Grünes Dach | Moderne Technologien | Hoher Standard | Großes eingezäu…
$1,07M
