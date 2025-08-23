Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Ostróda County
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Ostroda County, Polen

1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Grünfelde, Polen
Wohnung
Grünfelde, Polen
Fläche 102 m²
Ein schönes neues Büro mit einer Fläche von knapp über 100m2 auf dem alten Grunwald
$1,786
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Etalon Estate Group
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Gehen