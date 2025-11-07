Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Woiwodschaft Oppeln
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Woiwodschaft Oppeln, Polen

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 21 m² in Oppeln, Polen
Gewerbefläche 21 m²
Oppeln, Polen
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
A fully equipped sushi bar, operating for two years, is available for rent, with the potenti…
$21,294
Immobilienagentur
OKEASK
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
