  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Nowy Dwór Mazowiecki County
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Nowy Dwor Mazowiecki County, Polen

Gewerbefläche 65 m² in Nowy Dwor Mazowiecki, Polen
Gewerbefläche 65 m²
Nowy Dwor Mazowiecki, Polen
Zimmer 2
Fläche 65 m²
Stockwerk 1
Ad Title: Turnkey Kebab Restaurant on a High-Traffic Street – For Sale Due to Relocation Des…
$26,685
