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Wohnungen in Nowy Dwor Gdanski County, Polen

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70
70 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Pasewark, Polen
Wohnung 3 zimmer
Pasewark, Polen
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/1
$190,510
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Wohnung 3 zimmer in Pasewark, Polen
Wohnung 3 zimmer
Pasewark, Polen
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/1
$160,429
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Wohnung 3 zimmer in Pasewark, Polen
Wohnung 3 zimmer
Pasewark, Polen
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/1
$194,855
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Wohnung 3 zimmer in Pasewark, Polen
Wohnung 3 zimmer
Pasewark, Polen
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/1
$226,941
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Wohnung 3 zimmer in Pasewark, Polen
Wohnung 3 zimmer
Pasewark, Polen
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/1
$160,429
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Wohnung 3 zimmer in Pasewark, Polen
Wohnung 3 zimmer
Pasewark, Polen
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/1
$160,429
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Pasewark, Polen
Wohnung 4 zimmer
Pasewark, Polen
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/1
$233,625
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Wohnung 3 zimmer in Pasewark, Polen
Wohnung 3 zimmer
Pasewark, Polen
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/1
$211,901
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Wohnung 3 zimmer in Pasewark, Polen
Wohnung 3 zimmer
Pasewark, Polen
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/1
$215,911
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Wohnung 3 zimmer in Pasewark, Polen
Wohnung 3 zimmer
Pasewark, Polen
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/1
$215,911
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Wohnung 3 zimmer in Pasewark, Polen
Wohnung 3 zimmer
Pasewark, Polen
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/1
$162,101
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Wohnung 3 zimmer in Pasewark, Polen
Wohnung 3 zimmer
Pasewark, Polen
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/1
$224,601
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Wohnung 3 zimmer in Pasewark, Polen
Wohnung 3 zimmer
Pasewark, Polen
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/1
$162,101
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Wohnung 3 zimmer in Pasewark, Polen
Wohnung 3 zimmer
Pasewark, Polen
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/1
$279,709
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Wohnung 3 zimmer in Pasewark, Polen
Wohnung 3 zimmer
Pasewark, Polen
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/1
$285,003
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Wohnung 3 zimmer in Pasewark, Polen
Wohnung 3 zimmer
Pasewark, Polen
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/1
$257,209
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Wohnung 3 zimmer in Pasewark, Polen
Wohnung 3 zimmer
Pasewark, Polen
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/1
$224,601
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Pasewark, Polen
Zimmer 3
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Fläche 48 m²
Stockwerk 1/1
$224,601
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Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/1
$162,101
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Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/1
$160,429
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Wohnung 3 zimmer
Pasewark, Polen
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/1
$251,473
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Wohnung 3 zimmer
Pasewark, Polen
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/1
$215,911
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Wohnung 4 zimmer in Pasewark, Polen
Wohnung 4 zimmer
Pasewark, Polen
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/1
$317,731
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Wohnung 3 zimmer
Pasewark, Polen
Zimmer 3
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Fläche 63 m²
Stockwerk 1/1
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Wohnung 3 zimmer
Pasewark, Polen
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/1
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/1
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Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/1
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Pasewark, Polen
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/1
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Wohnung 3 zimmer
Pasewark, Polen
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/1
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Pasewark, Polen
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Immobilienangaben in Nowy Dwor Gdanski County, Polen

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