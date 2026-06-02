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Hotels in Nidzica County, Polen

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1 immobilienobjekt total found
Hotel 1 370 m² in Littfinken, Polen
Hotel 1 370 m²
Littfinken, Polen
Fläche 1 370 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf: Der einzigartige Resortkomplex in Nibork, mit Nummer 1, in der Gemeinde Nidzica…
$2,30M
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