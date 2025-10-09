Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Polen
  3. Woiwodschaft Masowien
  4. Langfristige Vermietung
  5. Kondominium

Langfristige Miete von Condos in Woiwodschaft Masowien, Polen

1 immobilienobjekt total found
Apartment for rent Warsaw Ursus in Warschau, Polen
Apartment for rent Warsaw Ursus
Warschau, Polen
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Etagenzahl 11
GoESTE Immobilien Agentur präsentiert:Zur Miete: ein modernes, helles und klimatisiertes Apa…
$880
pro Monat
