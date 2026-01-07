Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Büroräumen in Lubartow County, Polen

1 immobilienobjekt total found
Büro 4 641 m² in Lubartow, Polen
Büro 4 641 m²
Lubartow, Polen
Fläche 4 641 m²
Stockwerk 1/1
Eine Produktionsanlage bestehend aus einem Produktions- und Lagergebäude in Lubartów. Die An…
$2,68M
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
