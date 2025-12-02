Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Polen
  3. Woiwodschaft Kleinpolen
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Woiwodschaft Kleinpolen, Polen

1 immobilienobjekt total found
Penthouse 4 zimmer in Krakau, Polen
UP UP
Penthouse 4 zimmer
Krakau, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Stockwerk 14
Wohnen Sie im Salwator Tower-Komplex – einem Apartmentgebäude im Krakauer Stadtteil Bronowic…
$958,916
