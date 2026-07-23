Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Krotoschin
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Krotoschin, Polen

;
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Krotoschin, Polen
Wohnung 3 zimmer
Krotoschin, Polen
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Lage: Krotoszyn, Zdunowska Street – Stadtzentrum, überall in der Nähe des Marktplatzes
$76,463
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen