Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Krotoszyn County
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Krotoszyn County, Polen

1 immobilienobjekt total found
Haus in Krotoschin, Polen
Haus
Krotoschin, Polen
Fläche 220 m²
DOM Z POTENCJAŁEM I PRZESTRZENIÁ - 220 m2 W ZIELONEJ OKOLICY DZIAŁKA 1936 m2 | 6 POKOI | POD…
$320,298
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Krotoszyn County, Polen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen