Wohnungen in Krosno County, Polen

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Reimannshau, Polen
Wohnung 3 zimmer
Reimannshau, Polen
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 2/2
Apartment for sale in Rymanów, only 4 km from the spa resort Rymanów-Zdrój. This property ha…
$42,238
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
