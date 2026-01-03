Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Landkreis Krakau
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in Landkreis Krakau, Polen

Doppelhaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 5 zimmer in gmina Mogilany, Polen
Doppelhaus 5 zimmer
gmina Mogilany, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
Haus mit erhöhtem Baustandard. Bezugsfertig, auf Wunsch auch mit schlüsselfertiger Fertigste…
$361,690
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Cholerzyn, Polen
Doppelhaus 4 zimmer
Cholerzyn, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Etagenzahl 2
1. HAUSBESCHREIBUNGDie Häuser liegen nur etwa 200 Meter vom See in Cholerzyn entfernt, einem…
$198,155
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Landkreis Krakau, Polen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen