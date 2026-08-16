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Häuser mit Terrasse in Konstancin Jeziorna, Polen

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Haus 5 zimmer in Konstancin Jeziorna, Polen
Haus 5 zimmer
Konstancin Jeziorna, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 247 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren ein geräumiges Doppelhaus (Einheit 12.1C15) mit einer Gesamtfläche von 246,…
$655,806
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