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Wohnungen in Klodzko County, Polen

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Wohnung 1 zimmer in Heudorf, Polen
Wohnung 1 zimmer
Heudorf, Polen
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 18 m²
Etagenzahl 9
Zu verkaufen, 1-Zimmer-Wohnung, 18.39 m2, Warschau, Wola Bezirk, Str. Sienna.Das Apartment• …
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