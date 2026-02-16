Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Duplexes in Grojec County, Polen

2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 4 zimmer in Gluchow, Polen
Doppelhaus 4 zimmer
Gluchow, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Etagenzahl 2
Ein intimes Projekt - drei Segmente - LAST SEGMENT VERFÜGBARDas Segment besteht aus einem Wo…
$184,098
MwSt.
Doppelhaus 4 zimmer in Gluchow, Polen
Doppelhaus 4 zimmer
Gluchow, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Etagenzahl 2
NEW INVESTMENT - 3 SEGMENTE - 5 min von GrójecWE INVITE - wir beginnen eine intime Investiti…
$142,073
