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Wohnung mit Garten kaufen in Grojec County, Polen

gmina Grojec
5
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Gluchow, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Gluchow, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/2
WIR WILLKOMMEN - wir beginnen eine Siedlung mit nur drei Einheiten - zwei Ebenen, einem Gart…
$142,073
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Immobilienangaben in Grojec County, Polen

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