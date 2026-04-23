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Wohnungen in Grojec County, Polen

gmina Grojec
5
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Gluchow, Polen
Wohnung 3 zimmer
Gluchow, Polen
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 2
COME CHECK IT OUT – Die NEXT PHASE eines INTIMATE ENTWICKLUNGSJUST OUTSIDE GRÓJEC.GŁUCHÓW II…
$130,203
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Wohnung 2 zimmer in Gluchow, Polen
Wohnung 2 zimmer
Gluchow, Polen
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/1
COME CHECK IT OUT – Die NEXT PHASE eines INTIMATE PROJECT NEAR GRÓJEC.GŁUCHÓW III RESIDENTIA…
$105,721
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Gluchow, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Gluchow, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 2/1
NEUE INVESTITION – 3 SEGMENTE – 5 Min. von Grójec, in der Nähe von Warschau WILLKOMMEN – w…
$142,073
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AdriastarAdriastar
Wohnung 3 zimmer in Szczesna, Polen
Wohnung 3 zimmer
Szczesna, Polen
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 1
NEW PROJECT - FACILITY-FREE flats in a cosy investment - 5 min. from Grójec - GŁUCHÓW, UL. P…
$101,766
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Gluchow, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Gluchow, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/2
WIR WILLKOMMEN - wir beginnen eine Siedlung mit nur drei Einheiten - zwei Ebenen, einem Gart…
$142,073
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Immobilienangaben in Grojec County, Polen

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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