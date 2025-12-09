Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Grodzisk Mazowiecki
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Grodzisk Mazowiecki, Polen

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 300 m² in Grodzisk Mazowiecki, Polen
Gewerbefläche 300 m²
Grodzisk Mazowiecki, Polen
Fläche 300 m²
Stockwerk 1
Turnkey Auto & Truck Workshop – Industrieraum zu vermietenPreis: 15.000 PLN (50 PLN/m2) Gesa…
$4,072
Immobilienagentur
OKEASK
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
