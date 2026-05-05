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Villa mit Garten kaufen in Grodzisk Mazowiecki County, Polen

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1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Grady, Polen
Villa 5 zimmer
Grady, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Das Thema des Angebots ist ein modernes, freistehendes Einfamilienhaus im ruhigen und dynami…
$365,939
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Immobilienangaben in Grodzisk Mazowiecki County, Polen

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