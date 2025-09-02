Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Berghütte kaufen in Debica County, Polen

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Jodlowa, Polen
Haus 4 zimmer
Jodlowa, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 2/2
Dieses Anwesen befindet sich in der Nachbarschaft der wohlhabenden Hochzeitshäuser, ist eine…
$149,180
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
