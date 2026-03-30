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Gewerbeimmobilien in Blonie, Polen

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Gewerbefläche 485 m² in Blonie, Polen
Gewerbefläche 485 m²
Blonie, Polen
Zimmer 10
Fläche 485 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von 485,5 m2, geeignet für kleine Produktion,…
$723,840
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