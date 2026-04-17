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Stadthäuser in Bialystok County, Polen

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Reihenhaus 4 zimmer in Klepacze, Polen
Reihenhaus 4 zimmer
Klepacze, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Etagenzahl 2
$180,627
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Immobilienangaben in Bialystok County, Polen

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