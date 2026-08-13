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Wohnungen in Bartoszyce County, Polen

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Wohnung 2 zimmer in Gemeinde Bartenstein, Polen
Wohnung 2 zimmer
Gemeinde Bartenstein, Polen
Zimmer 2
Fläche 48 m²
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