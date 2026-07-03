Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Paraguay
  3. Region Oriental
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Region Oriental, Paraguay

;
1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Region Oriental, Paraguay
Band Preis reduziert
Villa 6 zimmer
Region Oriental, Paraguay
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 000 m²
Etagenzahl 1
Außergewöhnliche Luxusvilla in Paraguay mit 7,4 ha Grundstück, Infinity-Pool, Jacuzzi,Werksh…
$460,466
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English, Deutsch
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Region Oriental, Paraguay

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen