Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Paraguay
  3. Region Oriental
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Region Oriental, Paraguay

;
2 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Region Oriental, Paraguay
Band Preis reduziert
Villa 6 zimmer
Region Oriental, Paraguay
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 000 m²
Etagenzahl 1
Außergewöhnliche Luxusvilla in Paraguay mit 7,4 ha Grundstück, Infinity-Pool, Jacuzzi,Werksh…
$460,466
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English, Deutsch
Haus 4 zimmer in Trinidad, Paraguay
UP UP
Haus 4 zimmer
Trinidad, Paraguay
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 9 000 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf steht ein ca. 1 Hektar großes Grundstück im Süden Paraguays, Itapúa – in Trinida…
$171,460
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Deutsch
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Region Oriental, Paraguay

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen