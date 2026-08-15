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Studio-Wohnungen mit Swimmingpool in Dhofar, Oman

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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Dhofar, Oman
Studio 1 zimmer
Dhofar, Oman
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 2/4
Eine vollständig integrierte Küstengemeinde in Hawana Salalah, Oman. Direkt am Arabischen Me…
$149,800
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Immobilienangaben in Dhofar, Oman

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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