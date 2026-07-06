Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Norwegen
  3. Tröndelag
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Terrasse

Cottages mit Terrasse in Tröndelag, Norwegen

;
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 4 zimmer in Oppdal, Norwegen
Ferienhaus 4 zimmer
Oppdal, Norwegen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Berghütte mit Panoramablick in Oppdal (Norwegen) Zum Verkauf steht eine attrakt…
$533,471
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Tröndelag, Norwegen

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen