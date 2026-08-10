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Villen mit Swimmingpool in Trikomo, Nordzypern

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3 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
Royal Sun Elite Residence | 3+1 Villa 🌴Zum Verkauf: eine geräumige 3+1 Villa in der Wohnanla…
$290,608
MwSt.
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckige 3+1 Villa in Sea Pearl Residence — Nur 400m vom Meer entfernt 🌊🏡Eine gemütliche…
$383,426
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Geräumige Ecken 3+1 Villa in Sea Pearl Residence — In der Nähe des Pools und des Meeres 🌊🏡In…
$398,763
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