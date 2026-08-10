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Studio-Wohnungen mit Swimmingpool in Trikomo, Nordzypern

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45 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/15
Ready Studio in Sky Deluxia Life — Long Beach 🌊Ein voll möbliertes und einsatzbereites Studi…
$104,874
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
Studio mit Niche und Pool Blick in Caesar Resort III 🌴🏊Ein stilvolles Studio-Apartment mit e…
$87,537
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/11
Zum Verkauf steht ein gemütliches Studio im Wohnkomplex Caesar Resort, Block Aspasianus, in …
$60,260
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 6
möblierte Studiowohnung in Caesar Resort — Long Beach 🌊Ein gemütliches Studio-Apartment in C…
$73,746
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 9
Gemütliches Studio auf der 9. Etage — Caesar Resort IV, Long Beach 🌊🏖Eine helle und gemütlic…
$70,255
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2
Cozy Studio Nur 5 Minuten vom Long Beach 🌴🌊Wohnung zum Verkauf in der komplett fertiggestell…
$72,105
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Designer Studio in Caesar Resort II — In Bewegung 🌴✨Ein stilvolles Studio-Apartment steht zu…
$62,682
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 5/14
Studio mit Meerblick auf der 5. Etage — Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅Eine helle und ge…
$75,898
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1
Cozy Studio Apartment with Balcony in Caesar Resort III 🌴☀️ A bright and fully furnished …
$72,598
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 9/17
Studiowohnung im 9. Stock mit Meerblick — Riverside Life, Long Beach 🌊Dieses Studio-Apartmen…
$103,896
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 6/12
Designer-Studio 0+1 im Caesar Resort & SPA, Long Beach Stilvolles, modernes Studio mit Pr…
$64,442
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1
Möblierte Studio in Royal Sun Elite Residence, Long Beach 🌊Eine gemütliche Studio-Wohnung is…
$85,549
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 6/7
Studio mit Meerblick 200m vom Strand entfernt — Park Residence, Long Beach 🌊Ein helles Studi…
$90,611
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1
Studio zum Verkauf in Caesar Resort — Block Aspasianus (Caesar III) 🌊✨Eine gemütliche 40 m2 …
$62,529
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 1
Studio Apartment in Caesar Resort II — Toller Wert in der Nähe von Long Beach 🌴☀️Ein helles …
$61,705
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 6/11
Möbliertes Studio zum Verkauf im Caesar Resort, Phase 3, Gallus Haus, Iskele Etage: 6 …
$64,277
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
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Trikomo, Nordzypern
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Fläche 60 m²
Fertig Studio mit Schlaf Niche & Pantheon View — Caesar Resort III 🌊🏖Ein stilvolles Studio m…
$142,793
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Studio in Trikomo, Nordzypern
Studio
Trikomo, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/4
Ein Studio-Apartment steht zum Verkauf in der Royal Sun-Komplex Iskele.Blick: mit Blick auf …
$70,697
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Stockwerk 2/13
Das Bellagio-Projekt befindet sich in der Region Iskele Long Beach und gehört zu den bemerke…
$127,385
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 22/31
High-Floor Studio mit Meerblick — Grand Sapphire, Long Beach 🌊Ein stilvolles Studio-Apartmen…
$150,465
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Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 4/17
Riverside Life | River Corner Block | 1+0🌴Zum Verkauf: Studio mit Poolblick in Riverside Lif…
$103,896
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Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 1
Studio mit separatem Schlafbereich — Caesar Resort VI, Long Beach 🌊🏖Ein gemütliches Studio m…
$77,811
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 4
Fully Furnished Studio at an Exceptional Price in Caesar Resort III 🌴✨ A bright and fully…
$56,750
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 5/14
Studio mit Meerblick auf der 5. Etage — Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅Eine helle und ge…
$81,791
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 6
Helles Studio mit Balkon — Caesar Resort III, Long Beach 🌊🏖Ein helles Studio-Apartment in Ca…
$65,397
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2/14
Voll ausgestattete Studio-Apartment in der Nähe des Meeres — Royal Life Residence, Long Beac…
$74,756
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/5
Gemütliches Studio mit Poolblick — Courtyard, Long Beach 🌴🏊Eine helle und gemütliche Studio-…
$145,449
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 2
Studio Apartment in a Resort City am Meer 🌊✨Studio-Wohnung zum Verkauf in Caesar Resort, ein…
$71,522
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Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 2
Studio zum Verkauf in Caesar Resort — Block Italus (Caesar III) 🌊✨Eine gemütliche 46 m2 Stud…
$79,554
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Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 6
Dieses moderne Wohnprojekt befindet sich im Bereich Iskele Long Beach und ist für seine Lage…
$105,261
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