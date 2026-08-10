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Studio-Wohnungen mit Bergblick kaufen in Trikomo, Nordzypern

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8 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/13
Das Bellagio-Projekt befindet sich in der Region Iskele Long Beach und gehört zu den bemerke…
$127,385
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 6
Dieses moderne Wohnprojekt befindet sich im Bereich Iskele Long Beach und ist für seine Lage…
$105,261
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Lagoon Verde befindet sich in der aufstrebenden Region İskele – Bahçeler in Nordzypern und i…
$158,329
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/8
Im Bereich Iskele Long Beach gehört unser Projekt zu den Sonderprojekten, die das moderne Wo…
$111,965
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
$142,054
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Studio in Trikomo, Nordzypern
Studio
Trikomo, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 11
studio, 46 ​​sq.m, balcony 8 sq.m. Everything in the finish:   built-in kitchen, half-stone,…
$114,460
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 22
Description   a premium class complex, with a casino and a hotel 400 m from the se…
$187,681
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/9
Kannst du einen Platz im Paradies kaufen? Vielleicht, aber kein Ort, aber komfortable Apartm…
$76,495
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