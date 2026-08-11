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Kurzfristige Vermietung für Studios mit Meerblick in Trikomo, Nordzypern

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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
UP UP
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 4/9
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