Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Trikomo
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  6. Schwimmbad

Mehrstöckige Wohnungen mit Swimmingpool in Trikomo, Nordzypern

;
Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
3 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Zweigeschossiges 2+1 Stadthaus in Royal Sun 🌊🏡Zu verkaufen: gemütliches zweistöckiges Stadth…
$210,130
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
2-Zimmer-Stadthaus in Royal Sun Residence, Long Beach 🌴🌊Ein gemütliches 2-Zimmer-Stadthaus (…
$190,993
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
3-Zimmer-Stadthaus in Royal Sun Residence, Long Beach 🌴🌊Ein gemütliches 3-Zimmer-Stadthaus (…
$251,391
MwSt.
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen