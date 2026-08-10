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Häuser am Meer in Trikomo, Nordzypern

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5 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Berg- und Meerblickvillen in İskele Boğaz İskele ist eine wunderschöne Stadt in Nordzypern, …
$624,105
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Haus 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Haus 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Meerblick in Nordzypern İskele Zypern ist die drittgrößte Insel im Mittelmeer. Im…
$504,063
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 308 m²
Etagenzahl 2
Villen in Fußnähe zum Meer in Iskele, Nordzypern Die Region Iskele liegt an der Ostküste Nor…
$549,151
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TekceTekce
Haus 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Haus 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 256 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Blick auf den Yachthafen in Nordzypern Yeni Erenköy Die Villen befinden sich in Y…
$709,850
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Herrenhaus 8 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Herrenhaus 8 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 527 m²
First of all, we wanted to give information about the architect who designed the special pro…
$2,89M
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