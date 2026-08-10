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Wohnungen mit Swimmingpool in Trikomo, Nordzypern

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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 2/17
Komplett Möbliert 2+1 Apartment mit Meerblick in Riverside Life 🌊🌴Eine stilvolle und voll mö…
$208,066
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/15
Ready Studio in Sky Deluxia Life — Long Beach 🌊Ein voll möbliertes und einsatzbereites Studi…
$104,874
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
Studio mit Niche und Pool Blick in Caesar Resort III 🌴🏊Ein stilvolles Studio-Apartment mit e…
$87,537
MwSt.
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Wohnung in Trikomo, Nordzypern
Wohnung
Trikomo, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
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Studio in Park Residence in der Nähe von Long Beach - Immobilien in Nordzypern am MeerNordzy…
$107,935
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Wohnung in Trikomo, Nordzypern
Wohnung
Trikomo, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Studio with sea views for sale in Royal Life Residence, Long Beach, IskeleFully furnished st…
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/11
Zum Verkauf steht ein gemütliches Studio im Wohnkomplex Caesar Resort, Block Aspasianus, in …
$60,260
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Stockwerk 5
Geräumiges 2+1 Apartment mit 2 Bädern — Caesar Resort VI 🌴🌊Eine helle 2+1 Wohnung in Caesar …
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
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Schlafräume 1
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Fläche 62 m²
Stockwerk 1
Erschwingliche 1+1 Wohnung in Caesar Resort VI 🌴☀️Eine 1-Zimmer-Wohnung steht zum Verkauf in…
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Wohnung 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
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Anzahl der Badezimmer 2
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Drei-Zimmer-Wohnung im Caesar Resort 6 - Nordzypern Eigentum am MeerNordzypern Immobilien: V…
$213,205
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
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Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 4/13
Geräumige 2+1 Wohnung in Edelweiss — 130 m2 Komfort 🌴✨Ein geräumiges Apartment mit 2 Schlafz…
$176,491
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Geräumige voll möblierte 2+1 im Erdgeschoss — Caesar Resort IV 🌴🌊Eine gemütliche und voll be…
$130,430
MwSt.
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
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Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Stockwerk 10
Geräumige 2+1 Wohnung im 10. Stock im Caesar Resort VI 🌊☀️Ein geräumiges Apartment mit 2 Sch…
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Wohnung 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
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Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Nordzypern: moderne 3-Zimmer-Wohnung in einer neuen Wohnanlage mit Schwimmbädern und Infrast…
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Wohnung in Trikomo, Nordzypern
Wohnung
Trikomo, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Dream Studio im Courtyard Long Beach in IskelZu verkaufen stilvolle Studiofläche von 52 m2 i…
$113,265
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 6
möblierte Studiowohnung in Caesar Resort — Long Beach 🌊Ein gemütliches Studio-Apartment in C…
$73,746
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2
Gemütliche 1+1 Wohnung mit privatem Eingang in Royal Sun Residence 🌴☀️Ein komfortables Apart…
$119,930
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
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Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 9/17
Helle 1 + 1 Wohnung auf einer hohen Etage in Riverside Life 🌊🌿Eine moderne 1-Zimmer-Wohnung …
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
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Stockwerk 24/27
Grand Sapphire — luxury project by the sea in Iskele🏙️🌊 Grand Sapphire Resort&Residences—one…
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
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Trikomo, Nordzypern
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Zweigeschossiges 2+1 Stadthaus in Royal Sun 🌊🏡Zu verkaufen: gemütliches zweistöckiges Stadth…
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
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Trikomo, Nordzypern
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Stockwerk 3/9
Sea Life Residence | Sea Shell Block | 2+1 🌊Zum Verkauf: Wohnung in der vollständig abgeschl…
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Wohnung 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
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Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
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Stockwerk 2/4
Dieses private Wohnprojekt im Areal Iskele Long Beach vereint ein modernes Architekturkonzep…
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
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Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
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Fläche 55 m²
Stockwerk 2/9
1+1 Apartment Near Long Beach — Sea Life Residence 🌊🏖1+1 Wohnung in Sea Life Residence, Bloc…
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
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Fläche 200 m²
Stockwerk 8/7
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
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Fläche 71 m²
Stockwerk 4
1+1 in Modern Caesar Resort V 🌴🌊Zu verkaufen: Wohnung in Caesar Resort V, Block Marcellus — …
$92,186
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
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Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
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Fläche 52 m²
Stockwerk 9
Gemütliches Studio auf der 9. Etage — Caesar Resort IV, Long Beach 🌊🏖Eine helle und gemütlic…
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
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Fläche 86 m²
Nordzypern: exklusives 2+1 Penthouse mit Titel im Caesar Resort 1 (Iskele, Long Beach)Wir bi…
$226,530
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2
Cozy Studio Nur 5 Minuten vom Long Beach 🌴🌊Wohnung zum Verkauf in der komplett fertiggestell…
$72,105
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Designer Studio in Caesar Resort II — In Bewegung 🌴✨Ein stilvolles Studio-Apartment steht zu…
$62,682
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 2
Möbliert 2+1 Wohnung in Caesar Resort — Long Beach 🌊Eine geräumige 2+1 Wohnung in Caesar Res…
$127,515
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 3
Pool & Pantheon Blick — Im Herzen des Caesar Resort III 🌴🏛🌊Zu verkaufen: Wohnung in Caesar R…
$132,856
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