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Wohnungen am Meer in Trikomo, Nordzypern

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204
1 Zimmer
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224 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 1/2
Immobilien zum Verkauf in einer Anlage mit Swimmingpool in İskele Mit seinem kristallklaren …
$198,087
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 2/17
Komplett Möbliert 2+1 Apartment mit Meerblick in Riverside Life 🌊🌴Eine stilvolle und voll mö…
$208,066
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/15
Ready Studio in Sky Deluxia Life — Long Beach 🌊Ein voll möbliertes und einsatzbereites Studi…
$104,874
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 4/31
Sea View 1+1 Apartment im Grand Sapphire Resort 🌊✨Eine stilvolle 1-Zimmer-Wohnung steht zum …
$184,589
MwSt.
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Stockwerk 14/14
Stilvolle Wohnungen in einem Komplex vor Ort in Nordzypern İskele İskele ist eine glänzende …
$284,162
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Wohnung 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Stockwerk 3/10
Immobilien in Fußläufiger Entfernung zum Meer in Nordzypern İskele İskele liegt im Nordosten…
$270,380
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 111 m²
Stockwerk 24/27
Grand Sapphire — luxury project by the sea in Iskele🏙️🌊 Grand Sapphire Resort&Residences—one…
$269,887
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 2/10
Stilvolle Wohnungen in einer Anlage in der Nähe des Meeres in Nordzypern İskele Zypern hat e…
$151,247
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Wohnung 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
Etagenzahl 9
Schicke Wohnungen in Gehweite zum Strand in Nordzypern İskele İskele (Trikomo) befindet sich…
$431,273
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Wohnung 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen an den berühmten Stränden von Nordzypern in İskele Das berühmte Strandgebiet von L…
$141,077
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Stockwerk 6
Wohnung mit Meerblick in Gehweite zum Strand in Nordzypern Long Beach Die stilvolle Wohnung …
$295,808
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Wohnung 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/4
Dieses private Wohnprojekt im Areal Iskele Long Beach vereint ein modernes Architekturkonzep…
$138,113
MwSt.
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Stockwerk 8/7
Luxus Penthouse mit Meerblick mit riesiger Dachterrasse — Park Residence 🌊✨Ein exklusives 1-…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Stockwerk 3/4
Wohnungen in einem Komplex in Meeresnähe in İskele, Nordzypern Zypern ist eine der größten I…
$810,181
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Wohnung 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 12/28
Elegante Immobilien in einem Hotelkonzeptprojekt in Nordzypern İskele Die drittgrößte Insel …
$213,012
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 3/5
Elegante Wohnungen in Strandnähe in İskele Nordzypern İskele scheint ein ideales Investition…
$196,229
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 5/14
Studio mit Meerblick auf der 5. Etage — Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅Eine helle und ge…
$75,898
MwSt.
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Wohnung 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen zum Verkauf in Strandnähe in İskele Boğaz İskele, berühmt für seine einzigartigen …
$170,118
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Stockwerk 2/5
Wohnungen an den berühmten Stränden von Nordzypern in İskele Das berühmte Strandgebiet von L…
$159,268
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 14
Stilvolle Wohnungen in einem Komplex vor Ort in Nordzypern İskele İskele ist eine glänzende …
$163,267
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Wohnung 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 136 m²
Stockwerk 2/5
Wohnungen in der Nähe des Meeres in İskele, Nordzypern Die Region İskele auf Zypern liegt an…
$280,944
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 10/14
1+1 Apartment auf einer Hochebene mit Meerblick — Royal Life Residence, Long Beach 🌊Eine gem…
$111,888
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Wohnung 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Etagenzahl 14
Stilvolle Wohnungen in einem Komplex vor Ort in Nordzypern İskele İskele ist eine glänzende …
$117,258
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 10/10
Wohnungen mit Meerblick in Nordzypern mit 8% Einkommen durch 3-Jahres-Mietgarantie İskele is…
$628,922
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 3/7
Gemütlicher Meerblick 1+1 Ferienwohnung — Park Residence, Long Beach 🌊🌴Eine helle und gemütl…
$114,184
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Investment Wohnungen in einem Komplex in Nordzypern İskele Zypern ist die drittgrößte Insel …
$150,140
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2/17
2-Bedroom Apartment with Sea View in Riverside Life, Long Beach 🌅 A spacious fully furnis…
$189,136
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 9/17
Studiowohnung im 9. Stock mit Meerblick — Riverside Life, Long Beach 🌊Dieses Studio-Apartmen…
$103,896
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 7
Gemütliche 1+1 Wohnung im 7. Stock im Caesar Resort I mit teilweisem Meerblick 🌊☀️Eine helle…
$89,314
MwSt.
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Stockwerk 11/13
Möblierte Wohnung mit Meerblick in İskele Long Beach İskele hat sich in den letzten Jahren z…
$571,826
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