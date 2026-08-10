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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Trikomo, Nordzypern

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204
1 Zimmer
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148 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 1/2
Immobilien zum Verkauf in einer Anlage mit Swimmingpool in İskele Mit seinem kristallklaren …
$198,087
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Stockwerk 14/14
Stilvolle Wohnungen in einem Komplex vor Ort in Nordzypern İskele İskele ist eine glänzende …
$284,162
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Wohnung 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einem Komplex in Meeresnähe mit Pool in İskele Boğaz İskele Boğaz liegt am östl…
$263,477
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Wohnung 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Stockwerk 3/10
Immobilien in Fußläufiger Entfernung zum Meer in Nordzypern İskele İskele liegt im Nordosten…
$270,380
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 3/2
Wohnungen in einem Komplex in Meeresnähe mit Pool in İskele Boğaz İskele Boğaz liegt am östl…
$273,913
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Wohnung 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
Etagenzahl 9
Schicke Wohnungen in Gehweite zum Strand in Nordzypern İskele İskele (Trikomo) befindet sich…
$431,273
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3/9
Sea Life Residence | Sea Shell Block | 2+1 🌊Zum Verkauf: Wohnung in der vollständig abgeschl…
$138,274
MwSt.
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Stockwerk 6
Wohnung mit Meerblick in Gehweite zum Strand in Nordzypern Long Beach Die stilvolle Wohnung …
$295,808
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Wohnung 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/4
Dieses private Wohnprojekt im Areal Iskele Long Beach vereint ein modernes Architekturkonzep…
$138,113
MwSt.
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einem Komplex in Strandnähe in İskele, Nordzypern Die Wohnungen befinden sich i…
$186,076
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Etagenzahl 2
Zentral gelegene Wohnungen in Iskele, Nordzypern Iskele ist eine der einzigartigen Städte au…
$169,626
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 3/5
Elegante Wohnungen in Strandnähe in İskele Nordzypern İskele scheint ein ideales Investition…
$196,229
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Wohnung 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 2/5
Wohnungen in einem Projekt mit Sicherheit und reichen Annehmlichkeiten in İskele Nordzypern …
$158,143
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Wohnung 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen zum Verkauf in Strandnähe in İskele Boğaz İskele, berühmt für seine einzigartigen …
$170,118
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 14
Stilvolle Wohnungen in einem Komplex vor Ort in Nordzypern İskele İskele ist eine glänzende …
$163,267
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Wohnung 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 136 m²
Stockwerk 2/5
Wohnungen in der Nähe des Meeres in İskele, Nordzypern Die Region İskele auf Zypern liegt an…
$280,944
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 10/14
1+1 Apartment auf einer Hochebene mit Meerblick — Royal Life Residence, Long Beach 🌊Eine gem…
$111,888
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Wohnung 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Etagenzahl 14
Stilvolle Wohnungen in einem Komplex vor Ort in Nordzypern İskele İskele ist eine glänzende …
$117,258
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 10/10
Wohnungen mit Meerblick in Nordzypern mit 8% Einkommen durch 3-Jahres-Mietgarantie İskele is…
$628,922
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einem Komplex in Strandnähe in İskele, Nordzypern Die Wohnungen befinden sich i…
$249,161
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Wohnung 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einem Komplex in Meeresnähe mit Pool in İskele Boğaz İskele Boğaz liegt am östl…
$245,360
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Wohnung 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 8/14
Stilvolle Wohnungen in einem Komplex vor Ort in Nordzypern İskele İskele ist eine glänzende …
$113,174
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 139 m²
Stockwerk 3/2
Wohnungen in einer Anlage mit Privatstrand in Bafra İskele Nordzypern ist ein himmlisches Ur…
$290,093
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen in der Nähe des Meeres in İskele, Nordzypern Die Region İskele auf Zypern liegt an…
$195,637
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 2/14
Stilvolle Wohnungen in einem Komplex vor Ort in Nordzypern İskele İskele ist eine glänzende …
$229,994
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/13
Wohnungen in İskele Long Beach mit malerischem Meerblick Gazimağusa ist eine der größten Woh…
$183,156
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit Meer und Bergblick in einer sicheren Anlage in İskele Boğaz İskele, eine der b…
$245,683
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Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen zum Verkauf in Strandnähe in İskele Boğaz İskele, berühmt für seine einzigartigen …
$234,309
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Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
Immobilien zum Verkauf in einer Anlage mit Swimmingpool in İskele Mit seinem kristallklaren …
$210,478
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 1/2
Zentral gelegene Wohnungen in Iskele, Nordzypern Iskele ist eine der einzigartigen Städte au…
$283,036
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