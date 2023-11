Der Komplex "Miami" befindet sich in Esentepe. Der Vorteil dieses Komplexes ist das, was er darstellt

eine exklusive und luxuriöse Unterkunft sowie zur Miete, die viele kombiniert

attraktive Eigenschaften. Dies ist die wahre Verkörperung von Raffinesse und Luxus am Ufer

Nordzypern.

Jedes Apartment in dieser Wohnanlage verfügt über einen eigenen Parkplatz. Ein wichtiges Merkmal des Objekts wird sein

Rund um die Uhr Sicherheits- und Videoüberwachung, Reinigungsservice, Service in einem Restaurant mit Koch und Kellnern

Infrastruktur des Komplexes

• Aquazone-Bereich - 810 m2

• 6 separate Whirlpools

• Pestaurant (Decker, Palmen)

• Tennisplatz mit einer Fläche von 250 m2

• Kinosaal

• Schwimmbäder « Infiniti »

• Eine Poolbar im Bereich unterhalb des Wasserspiegels

• Spielplatz für Kinder

• Erholungsgebiet mit Lagerfeuer

• Sporthalle

Beginn: Dezember 2023

Fertigstellung: November 2025