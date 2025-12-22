Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Lefkosa
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Lefkosa, Nordzypern

2 immobilienobjekte total found
Penthouse in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Penthouse
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 1
Fläche 47 m²
Wonder Stones Village  Sun Valley Countryside East Wonder Stones Village is our distin…
$299,312
Penthouse 3 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Stockwerk 4
Wohnungen in Nordzypern, Lefkoşa, in der Nähe von allen Annehmlichkeiten Lefkoşa ist eine St…
$315,066
