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Villen mit Swimmingpool in Lapithos, Nordzypern

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1 immobilienobjekt total found
Villa 2 zimmer in Lapithos, Nordzypern
Villa 2 zimmer
Lapithos, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
Fertige 2 + 1 Villa in Lapte wird Ihre Aufmerksamkeit erregen!Lebe einen Traum am Meer: Wir …
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