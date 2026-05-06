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Penthäuser mit Swimmingpool in Lapithos, Nordzypern

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Penthouse 3 zimmer in Lapithos, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Lapithos, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 218 m²
Stockwerk 2
Exklusives 2+1 Penthouse in Lapta | Freies Meer & Berg AnsichtenLage: Lapta (vor dem Hafen d…
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