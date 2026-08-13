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Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Iskele District, Nordzypern

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Cozy 1-bedroom studio in lovely Yeni Iskele with AC and fitness room in Trikomo, Nordzypern
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Cozy 1-bedroom studio in lovely Yeni Iskele with AC and fitness room
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 4/9
Die Alexius Pool Apartments in Jeni Iskel sind ein ausgezeichneter Ausgangspunkt, um die Sta…
$1,039
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Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

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