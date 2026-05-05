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Eigentumswohnungen am See in Iskele District, Nordzypern

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Condo 3 zimmer in Flamoudi, Nordzypern
Condo 3 zimmer
Flamoudi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
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Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

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