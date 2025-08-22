Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. İskele District
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium
  6. Garten

Condo mit Garten kaufen in Iskele District, Nordzypern

2 immobilienobjekte total found
Condo in Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
Condo
Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Über das Projekt: Nur 10 Minuten vom Strand entfernt in Bahçeler, Yeni İskele, bietet Terra…
$185,634
Condo in Bogazi, Nordzypern
Condo
Bogazi, Nordzypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Über das Projekt: Nur wenige Gehminuten vom Strand in Yeni Boğaziçi entfernt, bietet NEO Re…
$276,667
