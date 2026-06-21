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Studio-Wohnungen mit Garage in Iskele Bahceler, Nordzypern

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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Iskele Belediyesi, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Iskele Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 9/13
Ein großes Studio mit einer Fläche von 48 qm im 9. Stock des fertigen Komplexes in Iskel, 20…
$161,108
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Immobilienangaben in Iskele Bahceler, Nordzypern

mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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